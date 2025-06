Em Itupeva, Prefeitura lança Projeto “Cuidar de Quem Cuida”

A Prefeitura de Itupeva, por meio da Diretoria da Pessoa com Deficiência, anuncia o lançamento do projeto “Cuidar de Quem Cuida”, uma iniciativa pensada especialmente para acolher e fortalecer as famílias atípicas do município.

A primeira reunião do grupo já tem data marcada: será no dia 26 de junho, às 18h30, no Cine Teatro. Este encontro marca o início de um espaço de convivência, cuidado e escuta, onde os participantes poderão compartilhar experiências, trocar apoio e fortalecer vínculos.