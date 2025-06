PMs do 11º Batalhão mandam 20 bandidos de volta para a prisão

Entre os dias 17 e 23, policiais militares do 11° Batalhão mandaram de volta para a cadeia, 20 presidiários que haviam sido beneficiados pela saída temporária, mas que descumpriram as regras determinadas pela Justiça. No total, no estado de São Paulo, 28 mil presos foram beneficiados pela 'saidinha'.

De acordo com a Corporação, durante este período foi intensificada a fiscalização de 100% dos beneficiados que declararam residência nas cidades sob responsabilidade do batalhão, com foco na verificação do cumprimento do recolhimento noturno e na proibição de frequentar locais impróprios, resultando em 20 beneficiados identificados em flagrante descumprindo os requisitos legais, sendo a situação reportada ao poder judiciário, com solicitação de regressão de regime e cancelamento dos futuros benefícios.

"Assim, estas ações refletem o comprometimento do 11º BPM/I na intensa fiscalização daqueles que insistem em descumprir a lei, bem como no rigoroso monitoramento dos indivíduos em processo de ressocialização, atuando para garantir que a segurança pública seja uma realidade efetiva na área sob sua responsabilidade", informou, por meio de nota.