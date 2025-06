João Paulo será prefeito em exercício por dez dias em Várzea

O vice-prefeito João Paulo de Souza assumiu, de forma interina, a Prefeitura de Várzea Paulista nesta segunda-feira (23), durante o período de férias do prefeito professor Rodolfo Braga, que se afastará por 10 dias. A transição temporária segue os trâmites legais e faz parte da rotina administrativa do município, garantindo a continuidade dos trabalhos e dos atendimentos à população.

De acordo com o prefeito Rodolfo Braga, esse é um processo natural dentro da gestão, que mantém o funcionamento da cidade. “O João Paulo acompanha comigo cada etapa da administração, conhece profundamente os desafios e as prioridades da cidade. Tenho plena confiança no trabalho dele e na condução da Prefeitura neste período. A cidade seguirá avançando”, destacou Rodolfo.

O prefeito em exercício, João Paulo, reforçou o compromisso de manter o ritmo de trabalho. “Nosso compromisso é com a nossa gente, e a Prefeitura seguirá funcionando normalmente, cuidando de Várzea e da nossa população”, afirmou João Paulo.