Criminoso utilizando tornozeleira eletrônica é preso em Jundiaí

Policiais militares do 49° Batalhão prenderam um homem por tráfico de drogas, no Jardim Tamoio, em Jundiaí, na manhã desta segunda-feira (23), após ele ser flagrado com uma sacola cheia de drogas. Ele também indicou um local onde havia mais entorpecentes escondidos. O homem estava utilizando uma tornozeleira eletrônica, pois é criminoso condenado e estava de 'saidinha'.

Os policiais estavam em patrulhamento, quando avistaram o homem, utilizando tornozeleira, segurando uma sacola em um ponto de tráfico. Ele demonstrou nervosismo e foi abordado. Na sacola havia centenas de porções de drogas, que ele alegou que estava levando para vender e consumir na porta de uma penitenciária.

Ele levou os militares até sua casa, onde foram localizadas mais drogas. No total foram apreendidas 512 porções de maconha, 530 de K2, 194 de haxixe, 19 porções de ecstasy, 327 pedras de crack e 163 porções de cocaína.