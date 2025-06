Homem e adolescente são detidos por furto de caixas de chocolate

Guardas municipais de Apoio Tático prenderam um homem de 18 anos, na tarde deste sábado (21), no bairro Ponte São João, em Jundiaí, por furto de caixas de chocolate em um supermercado atacadista na avenida Antônio Frederico Ozanan. Um adolescente de 16 anos, que estava com ele e reside em uma casa transitória, também foi detido.

Os GMs Pierre, Pereira e Maurício foram acionados por funcionários do supermercado, que relataram o furto de caixas de chocolate, praticado por duas pessoas. Com as características dos ladrões, os agentes saíram em patrulhamento e, próximo à Paróquia São João Batista, localizaram dois suspeitos.

Eles foram abordados e, com a dupla, os guardas localizaram os produtos furtados.