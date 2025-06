Mulher com mais de 20 anos de pena é capturada

A Polícia Militar prendeu neste sábado (21) em Jundiaí uma mulher procurada pela Justiça com três condenações: tráfico de drogas, falsa identidade e uso de documento falso. No total, ela tem mais de 20 anos para cumprir de prisão em regime fechado.

A criminosa foi avistada por policiais do 49º Batalhão da Polícia Militar enquanto patrulhavam pelo bairro Jardim Fepasa. Ela andava pela linha férrea e, ao avistar a equipe da PM, tentou fugir a pé, sendo alcançada e abordada.

Inicialmente ela forneceu nome falso e contou que trabalhava para o tráfico de drogas local. Como caiu em diversas contradições, os policiais seguiram com as verificações e constatou que se tratava de uma procurada da Justiça, com mandatos de prisão contra ela. A mulher foi presa, levada para o Plantão Policial e permanece à disposição da Justiça.