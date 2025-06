Respeito e proteção, o direito de envelhecer

O envelhecimento populacional é um fenômeno global que traz consigo desafios significativos, especialmente no que tange à proteção e respeito aos direitos dos idosos.

Infelizmente, muitos deles enfrentam diversas formas de maus-tratos, que vão desde abusos físicos até discriminação etária. Falarei de um leque de agressões ao público 60+, alguns visíveis, outros que deixam cicatrizes emocionais e causam até o isolamento, manifestar e lutar para que os direitos dos 60+ sejam validados e respeitados é uma obrigação nossa, como sociedade por dias melhores.

A violência física contra o idoso é uma das formas mais visíveis e, muitas vezes, mais fáceis de identificar. Ela inclui:

• Agressões diretas: como tapas, socos, empurrões e outros tipos de contato físico que causam dor ou lesões.

• Uso excessivo de força: em atividades cotidianas, como transferências de posição ou mobilidade.

• Negligência em cuidados médicos: como a omissão de administração de medicamentos ou tratamentos necessários.

O abuso psicológico ou emocional é frequentemente mais difícil de identificar, pois não deixa marcas físicas evidentes. Ele inclui:

• Agressões verbais: insultos, xingamentos e humilhações.

• Isolamento social: impedir o idoso de manter contato com amigos e familiares.

• Ameaças e intimidações: gerar medo constante no idoso.

• Manipulação emocional: fazer o idoso se sentir culpado ou inferior.

O abuso financeiro é uma forma crescente de violência contra os idosos, especialmente em contextos familiares. Ele envolve:

• Exploração indevida de recursos: como o uso não autorizado de cartões bancários ou contas.

• Fraudes e manipulações: persuadir o idoso a assinar documentos ou realizar transações financeiras contra sua vontade.

• Retenção de benefícios: impedir que o idoso tenha acesso a suas aposentadorias ou pensões.

O idadismo é a discriminação baseada na idade, especialmente contra pessoas idosas.

Ele pode se manifestar de diversas formas: piadas ofensivas, exclusão do mercado de trabalho, tratamento infantilizado ou até mesmo negação de cuidados médicos adequados. Assim como o racismo e o machismo, o idadismo reforça estereótipos injustos e prejudica a dignidade e os direitos dos idosos. Combater o idadismo é lutar por uma sociedade mais justa para todas as idades.

• Estereótipos negativos: associar a velhice à incapacidade ou inutilidade.

• Exclusão social: marginalizar os idosos em atividades sociais, culturais e profissionais.

• Negligência institucional: instituições que não oferecem serviços adequados ou respeitosos para os idosos.

O idadismo contribui para o isolamento e a diminuição da autoestima dos idosos.

A negligência ocorre quando há falha em atender às necessidades básicas do idoso, como alimentação, higiene e cuidados médicos. O abandono é uma forma extrema de negligência, caracterizado pela deserção do idoso por parte de seus cuidadores ou familiares. Ambos os casos podem resultar em sérios danos à saúde física e mental do idoso. Infelizmente, alguns idosos também enfrentam abusos em instituições de longa permanência, como asilos e casas de repouso. Esses abusos podem incluir:

• Falta de cuidados adequados: como alimentação insuficiente ou medicamentos em falta.

• Agressões físicas ou verbais: por parte de funcionários ou outros residentes.

• Isolamento forçado: restringir a liberdade do idoso sem justificativa.

É fundamental que essas instituições sejam fiscalizadas e que os direitos dos idosos sejam respeitados. Os efeitos dos maus-tratos aos idosos são profundos e abrangem diversas áreas:

• Saúde física: lesões, doenças não tratadas e agravamento de condições preexistentes.

• Saúde mental: desenvolvimento de transtornos como depressão, ansiedade e transtornos de estresse pós-traumático.

• Socialização: isolamento e perda de vínculos sociais.

• Autonomia: diminuição da capacidade de tomar decisões e cuidar de si mesmo.

Prevenção e Denúncia

A prevenção dos maus-tratos aos idosos envolve, além de estarmos em alerta e vigilantes, disque 100 caso presencie algum dos exemplos, mas podemos construir uma sociedade melhor tendo os itens abaixo:

• Educação e conscientização

• Capacitação de profissionais

• Criação de redes de apoio

• Fiscalização rigorosa.

No Brasil, a Lei nº 10.741/2003, conhecida como Estatuto do Idoso, estabelece direitos e garantias para a pessoa idosa, incluindo a proteção contra abusos e maus-tratos. Além disso, a notificação de casos de violência contra idosos é obrigatória por parte de profissionais de saúde, assistência social e educação.

Os maus-tratos aos idosos são uma violação grave dos direitos humanos e da dignidade da pessoa humana. É responsabilidade de toda a sociedade combater essas práticas, promovendo um envelhecimento saudável, respeitoso e digno para todos. A conscientização, a educação e a ação conjunta são fundamentais para erradicar a violência contra os idosos e garantir que eles vivam suas vidas com segurança e respeito.

Edvaldo de Toledo é empresário, enfermeiro, especialista em Gerontologia e Geriatria, Apresentador do IssoPodAjudar, Criador da Cuidare e Diretor de Saúde do Município de Pedra Bela.