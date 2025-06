Paulista anuncia ex-atleta como novo coordenador técnico do clube

O Paulista anunciou Edvaldo Sousa Marques, o Palhinha, como novo coordenador técnico do clube. Ele fará o meio-campo entre a diretoria e a comissão técnica da equipe profissional do Galo, que está disputando a Copa Paulista depois de nove temporadas.

"Fico muito feliz por ter recebido o convite da diretoria para exercer essa função muito importante no dia a dia do clube. Pra mim é um desafio, e espero ser vitorioso junto com todos os atletas, comissão técnica e diretoria", disse.

Jundiaiense, Palhinha nasceu em 1962 e foi atleta do Galo a partir de 1978, nas categorias de base. Subiu para a equipe profissional em 1982 e permaneceu até 1984, quando participou da campanha do acesso para a Primeira Divisão do Campeonato Paulista. Com a camisa do Galo, foram 44 jogos :18 vitórias, 16 empates e 10 derrotas.