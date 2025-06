Suspeito de matar mulher e atear fogo no corpo é capturado

Um homem de 48 anos, identificado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG), de Jundiaí, como possível autor de um feminicídio em Itatiba, em setembro de 2023, foi capturado pela Polícia Militar em Vargem Grande. Ele estava com mandado de prisão preventiva em aberto.

Na ocasião do crime, segundo a Polícia Civil, foi ele quem matou uma mulher de 19 anos e depois ateou fogo no corpo dela, no bairro Santa Tereza.

Com provas de sua autoria, a DIG pediu à Justiça a prisão preventiva dele - desde então ele estava foragido.