3º Encontro do Clube de Mães Atípicas será no Parque da Cidade

O Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí (Funss), em parceria com o Velas do Japi e o Departamento de Águas e Esgoto de Jundiaí (DAE), promove o 3º Encontro do Clube de Mães Atípicas, que acontece dia 5 de julho, das 8h30 às 12h, no Centro Naútico do Parque da Cidade.

O evento será em um modelo diferente dos primeiros encontros, com a integração das famílias atípicas. “Será um momento de criar memórias de pais, filhos, cuidadores, avós. Vamos fortalecer vínculos com atividades para toda família”, explica a presidente do Funss, Ellen Camila Martinelli.

Serão realizadas diversas ações como Dança Circular, Yoga, Capoeira Inclusiva, Musicoterapia, Pintura Livre, Aula de Funcional, Orientação Parental, Orientação Jurídica entre outros. “Para participar, será necessária fazer inscrição na oficina desejada, no dia do encontro. E todos estão convidados para um grande piquenique, onde cada família pode trazer seus quitutes e bebidas para aproveitar a manhã de sábado de forma mais especial”, reforça Ellen.