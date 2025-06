GM localiza carro levado por quadrilha durante roubo a residência

Guardas municipais da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) de Campo Limpo Paulista localizaram no bairro Colina do Pontal, um veículo Toyota SW4, que havia sido roubado por uma quadrilha durante um assalto a residência no bairro Figueira Branca, no último dia 10. Na ocasião do roubo, a família foi rendida por bandidos armados.

Após o assalto ocorrido no dia 10, as forças policiais da cidade passaram a patrulhar com vistas a localizar o carro das vítimas, bem como para prender os ladrões. Foi desta forma que, durante patrulhamento pelo Colina do Pontal, no fim de semana, os GMs Ribeiro, Fortunato, Gonçalves e Hashiba localizaram o Toyota, abandonado em uma área de mata.

O veículo foi devolvido à família vítima do assalto.