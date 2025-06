Repaginado, Bazar do HSV volta a receber doações

Com nova pintura, acabamento caprichado e araras modernas, o Bazar do Voluntariado do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) está repaginado e pronto para reabrir as portas. Após o período de reforma, o espaço retoma o recebimento de doações da população de Jundiaí e região, essenciais para a realização da próxima edição do evento, marcada para julho. As doações de itens novos ou usados em bom estado podem ser entregues todas as quartas-feiras, das 14h às 16h, na Rua Dr. Leonardo Cavalcanti, nº 350, no Centro de Jundiaí.

A retomada do recebimento de doações já começou com um gesto de grande generosidade: a empresa Novo Tempo RH realizou uma doação expressiva de roupas, que estarão disponíveis na próxima edição do Bazar do HSV. No evento, o público poderá garimpar roupas femininas, masculinas e infantis, calçados, acessórios, artigos de decoração, itens de cama, mesa e banho, brinquedos, eletrodomésticos, tapetes, utensílios domésticos e muito mais — tudo com preços acessíveis, que variam entre R$ 3 e R$ 50. Toda a renda arrecadada é integralmente revertida para o Hospital.

“Estamos muito felizes com a transformação do Bazar, que agora está ainda mais organizado e acolhedor, pronto para receber as doações da comunidade. Cada item doado, seja uma roupa, um utensílio ou um brinquedo, representa um gesto de solidariedade que faz a diferença. Contamos com a generosidade da população para realizar um lindo Bazar em julho, com produtos atrativos e preços baixos”, afirma a supervisora de projetos sociais do HSV, Viviane Rasera.