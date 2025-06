Projeto de erradicação é apresentando à comunidade

O PETI é uma iniciativa do Governo Federal que visa mapear as características sociais dos municípios, contribuindo com dados estratégicos para o Índice de Desenvolvimento da Assistência à Criança e ao Adolescente (IDAH). Em Várzea Paulista, o programa é desenvolvido em parceria com a Unidade Gestora de Desenvolvimento Social e o Instituto Recrie, contando ainda com o apoio de conselhos de direitos e entidades sociais comprometidas com o futuro da cidade e a proteção de crianças e adolescentes.

Com o tema “Toda criança merece lápis, não ferramenta”, a assistente social e especialista Aline Lima foi responsável por apresentar os dados levantados. “Esse projeto é extremamente necessário, especialmente porque a sociedade ainda evita falar sobre o trabalho infantil. É um problema velado”, alertou.

Segundo o levantamento baseado no Censo IDAH de 2022 – último relatório disponível –, Várzea Paulista possui cerca de 115 mil habitantes, dos quais 20,33% têm menos de 15 anos, o que corresponde a aproximadamente 22 mil crianças e adolescentes.