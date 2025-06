Várzea ganha nova quadra poliesportiva e ginásio revitalizado

A Prefeitura de Várzea Paulista, por meio da Secretaria de Esportes, concluiu a construção de uma nova quadra poliesportiva ao lado do Ginásio da Vila Popular, oferecendo à comunidade um espaço estruturado para a prática de diversas modalidades, como futebol, vôlei e basquete.

Além da nova quadra, também foi entregue a revitalização completa da quadra interna do ginásio da mesma localidade, garantindo melhores condições para atletas, estudantes e para toda a população que utiliza o espaço. O espaço ganhou novos bancos reserva e pinturas modernas.

De acordo com o gestor da Unidade de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo, Júlio Pardal, a obra trata-se de uma reivindicação do prefeito Rodolfo Braga e do vice-prefeito João Paulo de Souza. “Acreditamos no esporte como ferramenta de transformação social. Estamos entregando não apenas infraestrutura, mas oportunidades para nossas crianças, jovens e adultos”, destacou.