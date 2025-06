Cães farejadores localizam drogas em área de mata em Jundiaí

Guardas municipais de Operações com Cães apreenderam centenas de porções de drogas, em uma área de mata ao lado do centro esportivo do bairro Vila Alegre, em Jundiaí, neste domingo (15). A apreensão dos entorpecentes foi possível graças ao trabalho de faro dos K9s Nitro e Iron.

Os GMs Júlio, Gonçalo e Willians, com do K9 Nitro, faziam patrulhamento próximo ao centro esportivo, em um ponto de tráfico, quando se depararam com um traficante em 'serviço', carregando uma mochila. Os guardas aceleraram para aproximação, desembarcaram da viatura e correram atrás do bandido em fuga, que entrou em uma área de mata e fugiu.

Supervisionados pelo subinspetor Cristiano, os GMs solicitaram apoio de outra equipe - formada pelos agentes Gildomar, Odirley e Pegoraro, com o cão Iron - que foi até o local.