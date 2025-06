Ações sociais e de saúde pública mantêm assistência ao idoso

A cidade também mantém seis Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), que atuam na Proteção Social Básica e ofertam o SCFV com encontros semanais voltados a idosos. As atividades incluem dinâmicas de grupo, rodas de conversa, oficinas temáticas e momentos de integração.

O mês de junho marca a campanha Junho Violeta, voltada à conscientização sobre o respeito e a valorização da pessoa idosa, com foco na garantia de direitos e no fortalecimento do envelhecimento com dignidade. Em Jundiaí, a Prefeitura realiza uma série de ações contínuas que reforçam esse compromisso social e de saúde pública.

“Jundiaí é uma cidade construída para todas as idades. Valorizamos a experiência e a trajetória de vida das pessoas idosas, com políticas públicas que garantem cuidado, inclusão e bem-estar. Nosso compromisso é promover o envelhecimento com dignidade e oferecer condições para que todos vivam com qualidade em cada fase da vida”, afirma o prefeito Gustavo Martinelli.

Já na Proteção Social Especial, voltada a situações em que há rompimento de vínculos ou ausência de apoio familiar, o município dispõe do Centro Dia do Idoso, vinculado ao CREAS, com atendimento diário para idosos semidependentes. Além disso, mantém parcerias com duas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), que somam 110 vagas, e com a República Vida Longa, destinada a pessoas idosas com autonomia, com 16 vagas. Em todos os serviços, são garantidas ações de cuidado, proteção física e emocional, acesso à saúde, alimentação e atividades que promovem bem-estar e inclusão.

“Na assistência social, reforçamos a importância de reconhecer os direitos das pessoas idosas e de garantir que envelheçam com dignidade, respeito e segurança. Cuidar de quem envelhece é um dever coletivo e nossas equipes estão à disposição para orientar, apoiar e proteger”, destaca a gestora da Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social (UGADS).