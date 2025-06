Lojistas e moradores propõem pacote de melhorias para o Centro

Quem escuta as reclamações recentes sobre o Centro de Jundiaí pode até estranhar, como se não estivessem falando da mesma cidade. Problemas com calçadas irregulares, estacionamento insuficiente, segurança e acessibilidade viraram parte da rotina, contrastando com a imagem de anos atrás. Para tentar reverter essa situação, comerciantes, moradores e autoridades municipais realizaram nesta sexta-feira (13) a terceira reunião do ano, apresentando um pacote com 18 propostas de melhorias.

As sugestões foram elaboradas de forma conjunta pelos participantes, com o apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), alguns vereadores presentes e o gestor de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, André Ferrazzo. “Nosso momento é de agir, recuperar a vitalidade do Centro”, destaca o gestor, que já prevê para a próxima semana uma apresentação das propostas ao prefeito Gustavo Martinelli.

Entre as prioridades de curto prazo estão a retomada do policiamento com bicicletas e a ampliação das equipes de abordagem e assistência social, além da instalação de banheiros públicos e limpeza diária das ruas antes da abertura do comércio. Também estão na lista melhorias de acessibilidade nas calçadas, com previsão de investimento de R$ 30 milhões, e instalação de mobiliário urbano, como bancos, praças pets e brinquedos, com recursos estimados em R$ 10 milhões.