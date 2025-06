O estoicismo na prática

Vivemos em uma era de estímulos constantes, urgências e ansiedade crônica. Quem não se identifica? Notícias alarmantes, violência, problemas políticos, comparações sociais nas redes, as pressões externas nos puxam para fora de nós mesmos, sem prestarmos atenção. Nesse contexto, encontrar equilíbrio e clareza parece cada vez mais difícil. Mas trago hoje uma filosofia milenar que nos convida a tomar o caminho oposto, silencioso, firme e profundamente transformador: o estoicismo. Já ouviu falar?

Mais do que uma escola de pensamento, o estoicismo é uma filosofia, uma prática de vida que nos ensina que a verdadeira liberdade não está em controlar o mundo ao nosso redor, mas em cultivar uma mente racional e serena, independentemente das circunstâncias externas. Trata-se de um treinamento diário para desenvolver paz e força interior, não como fuga, mas como fundamento.

Considero o estoicismo a filosofia dos fortes. Surgiu na Grécia Antiga, com o intuito de fazer com que as pessoas enfrentassem perdas, dores e responsabilidades imensas e encontrassem na razão e na virtude o caminho para a estabilidade emocional.

Ao contrário do que muitos pensam, o estoico não é alguém frio ou indiferente. Ele sente, sofre, ama, sonha, mas escolhe não ser refém das emoções - essa parte considero muito difícil. Ele observa os fatos com lucidez, escolhe suas atitudes com consciência e se ancora em princípios que não oscilam com os ventos da vida. Algo para que nós possamos refletir e tentarmos ser mais fortes, nos desafios que a vida nos impõe.

O estoicismo é fundamentado em alguns conceitos simples, porém, bem profundos. Há coisas que dependem de nós, como nossos pensamentos, ações e escolhas e há coisas que não dependem, como a opinião dos outros, o clima ou o passado. Focar apenas no que está sob nosso controle é o primeiro passo para a paz.

Para o estoico, a felicidade não vem do ter, mas do ser. Agir com coragem, justiça, sabedoria e temperança é mais valioso do que qualquer sucesso externo. O estoico busca excelência de caráter, não aplausos.

A aceitação ativa da realidade, ou seja, aceitar a vida como ela é, com seus ciclos, perdas e incertezas, não é resignação, mas lucidez. A realidade não pede nossa aprovação, mas nossa presença consciente.

Aplicar o estoicismo não exige uma vida isolada ou ascética. Pelo contrário: ele se revela nos gestos cotidianos, ao escutar sem reagir impulsivamente, ao escolher não reclamar, mas agir, ao treinar gratidão pelo presente, ao invés de ansiedade pelo futuro e ao lembrar que a nossa paz não depende do trânsito, do chefe ou das redes sociais. O estoico moderno pode ser qualquer um de nós: um professor, uma mãe, um atleta, um executivo ou um adolescente, ou seja, qualquer pessoa que escolhe, conscientemente, viver com mais clareza e menos drama, como diriam minhas amigas, sem "mi mi mi".

O estoicismo na prática é um convite para viver com autodomínio. O estoicismo nos convida a resgatar o poder de ser o capitão da própria mente. E isso não se faz com fórmulas mágicas, mas com práticas diárias. Apesar das indicações a seguir serem baseadas na filosofia do estoicismo, na prática eu utilizo a técnica do espelho: todas as vezes que olho no espelho tento focar em algo importante para me fazer agir e ter paz e autocontrole ao mesmo tempo.

Segundo a filosofia estoica, comece observando suas reações. Pergunte-se, diante de um problema: “isso está sob meu controle?” Reflita antes de agir. Escolha seus pensamentos como quem escolhe o alimento que põe no prato. E, acima de tudo, lembre-se: uma vida virtuosa e tranquila é construída de dentro para fora. Adoro essas dicas e as tenho escritas na minha agenda. Tento ler de vez em quando e recorro sempre que necessário.

Em um mundo que nos empurra para fora de nós mesmos, o estoicismo é uma volta corajosa ao centro, que pode nos ajudar em momentos cruciais. Uma prática silenciosa de força, paz e lucidez, que podemos incluir em nossas vidas de maneira simplificada e prática. Muita saúde a todos.

Liciana Rossi é especialista em coluna e treinamento desportivo, pioneira do método ELDOA no Brasil (licianarossi@terra.com.br)