Divaldo Franco

Divaldo Pereira Franco retornou à pátria espiritual em 13 de maio de 2025, aos 98 anos. Ele foi professor, filantropo, médium, orador e um dos maiores divulgadores da Doutrina Espírita no Brasil e no mundo, realizando mais de vinte mil conferências e palestras por milhares de cidades em mais de setenta países. Sua vida é um exemplo incontestável da mediunidade missionária, exercida desde a infância, deixando por onde passou pegadas luminosas que mostram a sua perseverança, disciplina e dedicação à causa do bem em nome de Deus e de Jesus.

Foi um dos maiores médiuns de todos os tempos, com mais de 250 livros psicografados e traduzidos em diversas línguas. São mais de dez milhões de exemplares vendidos, sendo todos os direitos autorais doados para Instituições de caridade. No acervo da sua mediunidade psicográfica podem ser identificados vários temas, como os sociológicos, psiquiátricos, psicológicos, filosóficos, históricos, religiosos, literários, infantojuvenis, ético-morais etc. Joana de Ângelis foi a sua principal mentora, sendo reconhecida pela grande capacidade de ensinar, entretanto, mais de duzentos outros espíritos desencarnados transmitiram seus ensinamentos através de Divaldo, entre eles: Bezerra de Menezes, Manoel Philomeno de Miranda, Victor Hugo, Vianna de Carvalho etc.

Fundou em 1947, em Salvador na Bahia, em conjunto com seu grande amigo Nilson de Souza Pereira e pela mentoria de Joanna de Ângelis, o Centro Espírita Caminho da Redenção, cujo núcleo é a Mansão do Caminho, criada posteriormente em 1952. A Mansão tem como objetivo atender pessoas em situação de vulnerabilidade social, oferecendo auxílio material, educacional e espiritual. Realiza diariamente mais de seis mil atendimentos e abriga mais de três mil crianças, adolescentes e jovens. O próprio Divaldo tem registrado em seu nome mais de 600 filhos e 200 netos adotivos.

Suely Caldas Schubert escreveu o livro “O Semeador de Estrelas”, publicado em 2002, que conta a vida e a obra de Divaldo Franco. Esta biografia também serviu de base para o roteiro do filme “Divaldo - O Mensageiro da Paz”, lançado em setembro de 2019.

Recebeu de diversas instituições culturais, sociais, religiosas, políticas e governamentais, muitos títulos, honrarias e homenagens. Sua trajetória deixa um legado profundo de fé, caridade e conhecimento espiritual que marcou gerações, sendo um instrumento de solidariedade, luz e vivência do Espiritismo.

Pela infinita bondade do Criador, Espíritos missionários encarnam na Terra com a função de ajudar-nos em nossa jornada evolutiva e Divaldo é um deles. Ele será sempre lembrado como um exemplo de vitalidade espiritual e de prática e perseverança no bem. Sua vida é testemunho de que servir com amor transforma realidades e fortalece almas, seu exemplo de luz e amor guiará os passos da humanidade para sempre.

Segundo Joana de Ângelis: “Os grandes homens, onde quer que se encontrem, tornam-se claridade inapagável, apontando rumos libertadores.”

Eduardo Battel é médico urologista, expositor Espírita e Coordenador da Liga de Medicina e Espiritualidade da FMJ (ebattel@hotmail.com)