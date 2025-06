Guarani abre venda de ingressos para jogo contra o Galo

O Guarani iniciou nesta quinta-feira (12) a venda de ingressos para o jogo contra o Galo, pela 1ª rodada da Copa Paulista, com preços populares. A partida está marcada para a próxima segunda-feira (16), às 19h, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

As entradas podem ser adquiridas de forma antecipada, pelo site oficial: https://www.ingressosa.com/guarani-fc-x-paulista-fc-copa-paulista-2025-, ou pela bilheteria física, que estará aberta no dia da partida a partir das 17h (rua Avelino Amaral, cabeceira norte do estádio).

Os valores são populares: R$ 5 para meia-entrada e R$ 10 a inteira. É necessário realizar o cadastro de reconhecimento facial para efetuar a compra on-line.