Ana Moser vem a Jundiaí para o lançamento do Plano Municipal

A Unidade de Gestão de Esporte e Lazer (UGEL) realiza nesta sexta-feira (13) o lançamento oficial do Plano Municipal de Esporte. O evento vai contar com a presença de Ana Moser, ex-jogadora da seleção brasileira de vôlei e primeira mulher a assumir o cargo de Ministra do Esporte, além de uma das pioneiras na elaboração do Plano Nacional do Esporte, lançado em julho de 2023.

O lançamento também vai contar com a participação de representantes de 44 segmentos, incluindo Unidades de Gestão da Prefeitura, faculdades, clubes, academias, representantes do Poder Legislativo, educadores, instituições como SESI e SESC, a Escola de Gestão Pública (EGP), além de outros segmentos atrelados ao esporte. Esses setores vão ter papel fundamental na formulação de propostas e diretrizes que vão compor o plano. Durante o lançamento, a UGEL vai apresentar à sociedade a ideia e os pontos centrais, depois disso será aberto oficialmente o processo de construção.

Nos dias 23 e 30 de junho, a UGEL fará duas audiências públicas abertas à comunidade para a elaboração do plano, que será formalizado como uma política pública orientadora, estabelecendo as bases para o futuro do esporte em Jundiaí.