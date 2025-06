Queda de avião na Índia deixa mais de 200 mortos

Um avião com mais de 242 pessoas a bordo caiu perto do Aeroporto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel, na cidade de Ahmedabad, no oeste da Índia. Ainda não há informações sobre número exato de mortos e feridos, mas pelo menos 30 corpos já foram retirados dos escombros, segundo socorristas.

De acordo com as primeiras informações, o Boeing 787-8 da Air India estava a caminho do aeroporto de Gatwick, em Londres. Havia 242 passageiros e tripulantes a bordo, sendo 169 indianos, 53 britânicos, um canadense e sete portugueses.

O acidente aconteceu durante a decolagem do avião. Imagens circulando nas redes sociais mostraram destroços em chamas e uma densa fumaça preta subindo aos céus próximo ao aeroporto. Segundo os registros, a aeronave iniciou a decolagem às 13h38 (4h08 no horário de Brasília) e caiu cinco minutos depois.