Dentre lamentos e esperança

Alegrou-me ver, através do Vatican News, que nosso querido Papa, Leão XVI, recebeu, no último dia cinco de junho, em audiência, a Comissão para a Tutela dos Menores. Reafirmaram o compromisso de ouvir, caminhar com vítimas e sobreviventes e apoiar cada comunidade eclesial em seus esforços para proteger todo o povo de Deus com compaixão.

Um novo manual sobre reparações, baseado nas experiências vividas por vítimas e sobreviventes, está sendo montado para orientar as igrejas locais a responder com justiça e compaixão.

O Papa também foi atualizado sobre o progresso da Iniciativa Memorare, um programa fantástico de desenvolvimento criado para apoiar as igrejas, particularmente no Sul do mundo, em seus esforços para proteger e cuidar de vítimas de abuso. A Iniciativa Memorare funciona por meio de quatro pilares: Infraestrutura de proteção, que ofereçam assistência às vítimas e garantam mecanismos de denúncia; prevenção por meio de educação; colaboração global e comunicação estratégica, promovendo a proteção e favorecendo a transparência.

O arcebispo emérito de Boston, EUA, Cardeal Seán O’Malley, chefe, com muita competência, da Pontifícia Comissão para a Tutela de Menores, disse que o compromisso das Igrejas no combate aos abusos sexuais deve ser firme. Ele sempre incluiu vítimas e pais de vítimas. Sem dúvida é preciso também isolar apoiadores de pedófilos, sejam do clero, religiosos e/ou leigos.

Vivemos numa sociedade em que o prazer se sobrepõe ao respeito pelo outro em todas as faixas etárias.

Tomei conhecimento, neste jornal, a respeito do bordel com bonecas ‘cibernéticas’ na Alemanha, que tem programa de até R$ 10 mil. Esse ‘cyberbordel’ oferece bonecas para sexo e alimenta debates sobre misoginia, objetificação da mulher e fetiches violentos embalados em silicone premium”. Uma hora custa R$ 660. Uma noite inteira com quatro bonecas, pode ultrapassar R$ 10 mil. O proprietário do Cybrothel, Philipp Fussennegger, afirma que a falta de homens é um erro que ele pretende corrigir em breve.

Gente que não se importa que o prazer possa transformar o ser humano em coisa. Vi no Instagram (dilsongomesoficial) um comentário doloroso e verdadeiro a respeito do homem que ateou fogo no próprio corpo, em São Paulo. Disse o autor: “Mas essa tragédia começou muito antes das chamas. Começou quando nos tornamos frios demais para sentir. Vivemos numa sociedade que passa por cima dos que caíram, que acelera quando vê alguém tropeçar, e que prefere filmar a oferecer ajuda. (...) Ele queria ser notado. (...) Mas em uma sociedade em que a dor virou ruído de fundo, às vezes é preciso gritar em chamas para que alguém perceba”.

A respeito de atitudes que merecem aplausos, a da garota de programa em Boa Vista (Roraima) que denunciou um advogado de 47 anos. Segundo ela, o indivíduo teria demonstrado preferência por meninas com idades entre 6 e 7 anos. A denunciante apresentou cópias de conversas mantidas com o suspeito via aplicativo de mensagens, incluindo imagens de conteúdo sexual envolvendo crianças. Poderia ela conseguir muito dinheiro aliciando crianças para satisfazer o desejo cruel do pedófilo.

Um fato em que o coração e a alma superaram instintos funestos.

Maria Cristina Castilho de Andrade é professora e cronista (criscast@terra.com.br)