Tudo muda a todo momento

A sensação de que está tudo mudando o tempo todo não é só impressão. A velocidade com que as coisas estão acontecendo, especialmente no campo da Inteligência Artificial, é difícil de acompanhar até para quem vive isso no dia a dia. Ser "especialista" já não garante mais estar atualizado.

Nos últimos dias, o Google lançou novas ferramentas de geração de imagem e vídeo com IA, como o V0.3 e o Flow. O impacto foi imediato. Bastou algumas horas para as redes sociais ficarem tomadas por vídeos ultrarrealistas criados a partir de prompts com imagens, textos e sons. Isso que estamos vendo agora, com vídeos inteiros gerados por inteligência artificial, há poucos meses ainda parecia distante. Agora está aí, ao alcance de qualquer um com um navegador e uma boa ideia.

Talvez você tenha se deparado com vídeos como caminhoneiros tristes pela separação da Virginia e do Zé Felipe ou discípulos de Jesus fazendo stories com filtros. São engraçados, sim, mas revelam algo mais profundo: a IA já entrou de vez na cultura popular. Está sendo usada por qualquer pessoa, em qualquer lugar, para criar, brincar, comunicar e testar os limites do que é real ou não.

Esse tipo de movimento deixa um recado importante. Quem apostar contra já perdeu. Não é sobre modinha ou exagero. É sobre algo que está crescendo rápido, ganhando espaço e, em pouco tempo, vai mudar como vivemos, trabalhamos, consumimos e nos relacionamos. Por isso, olhar para a IA apenas pelo que ela faz hoje é limitar a própria visão de futuro. Sim, ela ainda tem muitos limites. Mas a curva de evolução está tão acelerada que o que parece distante agora pode ser comum daqui a um ano.

A verdade é que a sociedade está entrando em um novo ritmo. E nós, seres humanos, vamos ter que nos adaptar várias vezes nos próximos anos. Não dá mais pra esperar que o mundo pare pra gente alcançar. É o contrário. A gente vai ter que aprender a se ajustar em movimento, com curiosidade, senso crítico e, principalmente, disposição para testar o novo.

Não importa se você é empreendedor, criador, gestor ou alguém curioso tentando entender o que está acontecendo. O cenário está mudando, e o tempo de resposta vai importar mais do que o tempo de experiência. As ferramentas de hoje não vão ser as mesmas do mês que vem. Mas quem estiver em movimento, mesmo sem saber tudo, já está em vantagem.

Elton Monteiro, empreendedor, mentor, investidor e especialista em IA