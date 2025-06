Itupeva avança entrega de novas matrículas de imóveis

Nessa terça-feira (10), o Reurb – Setor de Regularização Fundiária da Prefeitura, fez a entrega de mais matrículas regularizadas de imóveis a moradores do município de Itupeva.

Em reunião conduzida pela diretora do Reurb, Samara Moura, com a presença do prefeito Rogério Cavalin e do secretário interino de Assuntos Jurídicos e Fundiários, Dr. Rafael Carbonari, foram entregues 11 novas matrículas, incluindo processos de titulação e correções documentais.

Os atendimentos envolveram imóveis localizados nos loteamentos Pacaembu e Barão da Boa Vista, e representam mais um passo na busca pela segurança jurídica das famílias que aguardavam a formalização da posse de seus imóveis. Com isso, os proprietários agora passam a ter a documentação legalizada.