Copa Paulista começa nesta sexta; confira os jogos da 1ª rodada

FORMATO

A competição conta com 23 clubes participantes divididos em três grupos com seis equipes e um grupo com cinco. O torneio tem final prevista para o dia 12 de outubro.

Na primeira fase da Copa Paulista, as equipes formarão quatro grupos regionalizados, sendo um com cinco participantes e três com seis, e jogarão entre si em turno e returno com os quatro melhores colocados de cada grupo avançando às oitavas de final.