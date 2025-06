Coincidência do amor e tradição na família dos Antônio

Depois de dois anos de namoro, ficaram noivos no dia 13 de junho de 1969, exatamente na data em que se celebra o dia de Santo Antônio, conhecido como o santo casamenteiro. Um ano depois, também no mesmo dia, oficializaram a união.

A história do casal de Jundiaí, Antonia Maria de Souza Santos e Antônio Martins dos Santos chama atenção pelas coincidências que marcaram sua trajetória desde o início. Ambos nasceram em 13 de junho - ela em 1949, ele em 1948, e cresceram em famílias onde os pais, curiosamente, também se chamavam José.





No dia do casamento, um momento marcado por fé e amor no dia de Santo Antônio

Ao longo desses 55 anos de matrimônio, construíram uma família com quatro filhos: Alessandra, Adriana, Antônio José e Karina. Além disso, a tradição do casal em relação ao nome Antônio vai além dos filhos: o único filho homem da família é Antônio José, e o único neto homem também recebeu o nome Antônio Carlos.