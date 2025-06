Treinador do sub-13 e sub-14 do Paulista morre aos 56 anos

O treinador das categorias sub-13 e sub-14 do Paulista - time formado em parceria com o Maccabi Holambra -, André Luiz Dias morreu na madrugada desta terça-feira (10), em Sorocaba, aos 56 anos.

O técnico morreu em razão de complicações pós-operatórias do intestino, depois de sofrer uma obstrução intestinal na semana passada.

O Paulista lamentou a morte repentina do treinador. "O Paulista Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento do treinador André Luiz Dias, aos 56 anos. André comandava as equipes sub-13 e Sub-14 do Galo, em parceria com o Macabi Holambra, e nos deixou de forma repentina na madrugada desta terça-feira (10). Nossos profundos sentimentos aos atletas, à família e aos amigos", publicou.