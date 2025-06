Cabines de autoatendimento são ampliadas nas rodovias da Região

A CCR AutoBAn, uma empresa Motiva, está ampliando o número de cabines de autoatendimento em quatro praças de pedágios. Campo Limpo Paulista, Itupeva, Caieiras e Novas Odessa ganharam, cada uma, mais duas pistas com esse sistema de atendimento. As pistas com essa finalidade têm como objetivo proporcionar uma melhor experiência para os clientes garantindo maior agilidade e facilidade de pagamento.

Alinhado ao cenário constante de inovações tecnológicas por meio de práticas pioneiras que norteiam a Motiva, a concessionária está operando, a partir de agora, 40 pistas de autoatendimento, contemplando assim as 10 praças de pedágio existentes em todo o Sistema Anhanguera-Bandeirantes.

O sistema é destinado para a categoria de veículos leves e o motorista pode efetuar o pagamento aproximando seu celular, relógio ou cartão com tecnologia NFC (por aproximação). Em todas as cabines de autoatendimento também há placas com instruções para a utilização do equipamento. Caso precise, o cliente ainda pode pedir auxílio a um colaborador treinado, apto a ajudá-lo com o procedimento de autoatendimento.