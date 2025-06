Com vitórias e medalhas, Time Jundiaí tem fim de semana perfeito

No Infantil A e C, as equipes foram campeãs e conquistaram oito pódios individuais. E na categoria Juvenil, foram duas premiações individuais.

Na ginástica de trampolim, Jundiaí participou do Campeonato Brasileiro de Ginástica de Trampolim, em Minas Gerais. Os ginastas representaram a cidade nas categorias Pré-Infantil, Infantil, e Adulto, em três aparelhos: trampolim individual, trampolim sincronizado e Duplo Mini Trampolim. Participaram mais de 200 atletas de quatro estados do país, dentre eles ginastas que integram a seleção brasileira da modalidade.

A ginástica artística masculina participou da 1ª Etapa do Torneio de Categorias da Liga e conquistou medalhas de ouro e bronze, além de conquistas individuais. A competição aconteceu no domingo (8), em Vinhedo-SP. O Time Jundiaí participou com nas categorias Pré-Infantil e Infantil.