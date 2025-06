Carteira de trabalho abandonada pode mandar Ninja para a cadeia

Guardas municipais de Apoio Tático recuperaram neste fim de semana, em Jundiaí, parte de uma carga de produtos, furtados do galpão de uma empresa de logística e fundo de investimentos imobiliários, no bairro dos Fernandes - a cara foi avaliada em R$ 30 mil. Uma carteira de trabalho deixada no local por um criminoso, para possivelmente incriminar um amigo, pode ter sido o ponto de partida para o início das investigações que ajudarão a Polícia Civil e identificar os ladrões.

As forças de segurança da cidade foram informadas de que criminosos haviam invadido o galpão da empresa e furtado uma carga de produtos, deixando no local uma carteira de trabalho. A foto na carteira foi divulgada, e uma equipe de Apoio Tático (Pierre, Maurício, Pereira e subinspetor Vaz) reconheceu o homem, como sendo um criminoso bastante conhecido.

Eles foram até uma localidade onde provavelmente poderiam encontrá-lo, e a aposta deu certo. Ele foi abordado e negou participação, alegando que havia esquecido a carteira no carro de um amigo, vulgo 'Ninja'.