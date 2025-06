Prefeitura revitaliza decks da avenida Nove de Julho

“O uso de cabos de aço garante maior proteção aos pedestres, é mais resistente ao vandalismo e exige menos manutenção. Estamos promovendo segurança com responsabilidade e eficiência na gestão dos recursos públicos”, destacou o gestor da UGISP, Marcos Galdino.

Os serviços de manutenção em todas as proteções dos guarda-corpos ao longo da Avenida Nove de Julho foram concluídos pela Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (UGISP). As intervenções incluíram a substituição de vidros e chapas de acrílico danificados, que apresentavam trincas, quebras e pichações, garantindo mais segurança e melhorando o aspecto visual da via, uma das mais importantes da cidade.

Revitalização dos decks

Outra frente de trabalho iniciada nesta semana é a revitalização dos três decks localizados no canteiro central da via. Os espaços vão receber nova pintura, raspagem e recuperação do piso de madeira e manutenção das proteções laterais.

Um dos decks será reformado por meio de parceria com a iniciativa privada, através do programa Adote uma Praça, lançado no mês de maio pela Prefeitura. O programa, baseado na Lei Municipal nº 8.902/2018 permite que pessoas físicas, jurídicas ou grupos da sociedade civil participem da conservação de áreas públicas e verdes da cidade.