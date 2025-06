PM desmonta ponto de drogas em operação na Vila Nambi

Na madrugada de sábado (7), por volta das 3h30, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio da equipe do Comando de Grupo Patrulha da 1ª Companhia do 49º BPM/I, em ação conjunta com a equipe da viatura I-49138, desencadeou uma operação de combate ao crime organizado no bairro Vila Nambi, município de Jundiaí.

A região é amplamente conhecida por recorrentes atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas, principalmente pela atuação de olheiros a serviço do crime organizado espalhados pelo bairro.

Durante a operação, os militares encontraram um ponto de armazenamento de substâncias entorpecentes, bem como diversos apetrechos utilizados no refino e preparo das drogas para comercialização e distribuição.