Jundiaí registra avanços expressivos na segurança pública

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Guarda Municipal e em parceria com as forças de segurança do Estado, celebra resultados expressivos na área da Segurança Pública nos primeiros quatro meses de 2025. Os dados, comparados ao mesmo período de 2024, apontam quedas significativas nos principais indicadores de criminalidade e aumento na produtividade das ações policiais.

Em comparação com o mesmo período do ano passado houve uma redução de 70% nos homicídios dolosos, 17% nos roubos e 7,3% nos furtos em geral. Pelo terceiro mês consecutivo (fevereiro, março e abril) Jundiaí registrou os menores índices de roubo desde o início da série histórica, em 2001.

Também foi registrado aumento expressivo na produtividade policial. A apreensão de armas de fogo cresceu 152,4%, as ações de combate ao tráfico subiram 21% e as apreensões de entorpecentes aumentaram 68,2%. O número de prisões também teve alta, com crescimento de 25,1%.