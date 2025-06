DISE apreende 65 kg em drogas e prende homem por tráfico

Na data da ocorrência, os policiais civis realizaram a invasão tática do imóvel e, após derrubarem o portão, incursionaram pelo imóvel e localizaram um homem de que seria responsável por “vigiar” os entorpecentes. O criminoso tentou fugir mas foi alcançado pelos policiais civis e preso.

No local foram encontrados 65 kg de drogas diversas, 1224 porções prontas para a distribuição, 8 balanças de precisão, 1 simulacro de arma de fogo e milhares de embalagens para acondicionamento.



Diante dos fatos, o detido foi encaminhado a sede da DISE de Jundiaí para formalização do auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado para a Cadeia Pública de Campo Limpo Paulista onde permanece à disposição da justiça. As investigações continuarão para identificar as lideranças do tráfico na região e a consequente responsabilização penal.