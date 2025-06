Novo momento da habitação em Jundiaí 

Desde que o prefeito Gustavo Martinelli e o vice-prefeito Ricardo Benassi assumiram a administração de Jundiaí, eles impuseram uma meta grandiosa para a habitação, construir uma casa por dia até o final do mandato.

Com um déficit de 20 mil moradias, Jundiaí não recebia quaisquer investimentos habitacionais há oito anos. Em apenas cinco meses de mandato, anunciamos a construção de 132 casas no Jardim dos Cravos, em parceria com a Caixa Econômica Federal, e 200 unidades habitacionais da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), que serão construídas no Jardim São Camilo, na área conhecida como Campinho do São Camilo.

A equipe da Fumas (Fundação Municipal de Ação Social) vem trabalhando incansavelmente para encontrar áreas em que possam ser construídas novas unidades habitacionais, bem como promove um diálogo permanente com os governos do estado e federal para novas parcerias. Jundiaí, entretanto, enfrenta um entrave histórico, com o alto custo de seus terrenos, mas isso não tem sido impeditivo para o prefeito Gustavo Martinelli e sua equipe buscarem soluções em todas as regiões da cidade.

Queremos ampliar também as reformas de casas construídas em áreas de vulnerabilidade social. Para isso, já temos convênio com o governo do estado para o programa Viver Melhor e buscamos a contratação de parceria com o governo federal, para o programa Periferia Viva. Em ambos os projetos, os moradores têm suas casas reformadas, mantendo o vínculo com o local em que vivem, preservando suas memórias, e melhorando a condição de vida destas famílias.

Nosso trabalho apenas começou e nossas metas são ambiciosas. Para Gustavo e Ricardo, trazer dignidade habitacional a nossa cidade é prioridade e eles não se cansam de buscar o diálogo e parcerias entre os poderes para que os jundiaienses sejam contemplados. Moradia digna é parte importante da cidadania.



Jeferson Coimba é superintendente da Fumas (Fundação Municipal de Ação Social)