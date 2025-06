No dia 8 de maio, o Papa Leão XIV iniciou o seu pontificado após o Conclave que o elegeu. Depois do grandioso e profético Papa Francisco, a Igreja, sob a luz do Espírito, será conduzida por um novo sucessor de Pedro. Nas primeiras palavras do novo pontífice aprendemos que a continuidade é o que faz da Tradição da Igreja algo sublime e sempre rejuvenescedor. No seguimento daquilo que o saudoso Papa Francisco nos ensinou, Leão XIV nos aponta o caminho da paz e da preocupação com a justiça social nos tempos de hoje, sempre prezando pelo anúncio incansável de Cristo ao mundo que parece tê-lo esquecido. Assim, o novo pontífice nos apresentou seu lema ministerial que será ostentado em seu brasão: In Illo Unum (Naquele único, somos um).

Vivemos sob a ação do Espírito Santo. É isso que o dia de Pentecostes que celebramos em junho nos faz recordar. Toda vida eclesial é conduzida pela luz do próprio Deus, atuante na Terceira Pessoa da Santíssima Trindade. Pentecostes não é apenas uma data, é um acontecimento no hoje de nossa história. Sua vitalidade atualiza o anúncio de Jesus aos discípulos e, por isso, foi repetida pelo novo Papa no momento de sua aparição da Praça São Pedro: “A paz esteja convosco!” A chegada de um novo pontífice revigora a Igreja como um novo derramamento do Espírito, que assegura a continuidade da Tradição e a força do magistério petrino na vida de todos nós. Leão XIV hoje é Pedro entre nós. É Pedro que reafirma novamente seu amor por Cristo e que recebe as chaves para conduzir a Igreja de Jesus.

O lema do Papa Leão XIV tem muito a nos dizer. “Naquele único, somos um” é retirado de um comentário elaborado por Santo Agostinho ao Salmo 127. Como agostiniano, Robert Francis Prevost fez da sua vida espiritual um itinerário de interioridade e intimidade com o Senhor à luz da tradição bíblica. Os salmos sempre foram a oração da Igreja. Eles refletem a história da relação de Deus e a humanidade desde o Antigo Testamento. Neles, encontramos uma unidade inquebrantável entre o Senhor e seu povo. Assim, aprendemos com os Salmos que, assim como Deus é Um, somos chamados também a sermos Um. Um com Ele. Um entre nós! Pentecostes é a proclamação da Unidade da Trindade manifestada na unidade dos apóstolos. É a superação da confusão das línguas de Babel, pela compreensão da linguagem do amor que brotou no Cenáculo em Jerusalém.

A unidade à qual Pentecostes nos chama não é uma unidade imposta pela força. Não se trata de uniformidade. Trata-se de respeito pelas diferenças, de compreensão da diversidade como caminho de realização do próprio Espírito. Em tempos de dominação e violência, sobretudo pela dinâmica agressiva das redes sociais, o convite à unidade que o Papa Leão noz faz nos ajudará a compreender a atualidade de Pentecostes em nossa vida de fé. Há tantas distâncias que precisam diminuir entre nós! É tempo de abrirmos os olhos muito mais para aquilo que nos une do que para aquilo que ainda nos separa. É tempo de superarmos as vozes que insistem em promover divisões, que insistem em apontar descaminhos, como a não aceitação do diferente ou a exclusão daqueles que ainda não se deixaram tocar pelo Cristo. É tempo de redescobrir, na linguagem de Pentecostes, o caminho mais seguro para a preservação daquilo que é mais importante em nós: o Amor que nos uniu.

No caminho até Pentecostes os discípulos precisaram superar todos os rótulos que os distinguiam por língua, etnia ou habilidades. Eles precisaram aprender que cada um importava, que ninguém poderia ficar para trás. E foi justamente no desenvolvimento da vida comunitária que o próprio Senhor os ajudou a serem uma Igreja Una, Católica e Apostólica. A resposta para todo individualismo é a vida em comunidade. A resposta contra toda solidão passa pela solidariedade. Peçamos que nesse tempo de novo Pentecostes na Igreja, sejamos conduzidos pelo Espírito a revigorar em nós aquilo que nos faz cada vez mais unidos. E que à luz da Santíssima Trindade e sob o pontificado de Leão XIV, nunca nos esqueçamos, de que Naquele Um, seremos sempre Um!

Dom Arnaldo Carvalheiro Neto é Bispo Diocesano