Envelhecimento impulsiona demanda por home care

O home care tem se tornado essencial especialmente para pacientes com doenças raras, crônicas ou neurodegenerativas. “Com o home care, conseguimos dar ao paciente a continuidade do tratamento, com qualidade e dignidade”, explica a advogada Monaliza Manzatto. Ela se especializou em Direito à Saúde após o diagnóstico de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) de seu irmão em 2017.

O Brasil está envelhecendo rapidamente. Entre 2000 e 2023, a população com 60 anos ou mais saltou de 15,2 milhões para 33 milhões, segundo o IBGE. A projeção é que esse número chegue a 75,3 milhões em 2070, representando 37,8% da população total. Essa mudança demográfica tem provocado impactos profundos na área da saúde entre eles, o crescimento expressivo do serviço de atenção domiciliar, o chamado home care.

“Comecei a judicializar o tratamento dele porque, mesmo com plano de saúde, não havia profissionais aptos para acompanhá-lo”, relata. Desde então, Monaliza estruturou um escritório voltado exclusivamente à defesa de pacientes principalmente os com ELA, AME, Duchenne e outras doenças graves com foco em garantir o acesso a tratamentos, medicamentos e principalmente ao serviço de home care especializado.

O atendimento domiciliar pode variar entre visitas de profissionais à residência e internações completas em casa, com uso de equipamentos de suporte à vida e uma equipe multidisciplinar especializada. “Para pacientes com doenças raras, o diferencial está justamente no conhecimento específico da equipe sobre a enfermidade”, destaca Monaliza.

O enfermeiro Edvaldo de Toledo, especialista em geriatria, ressalta os benefícios dessa modalidade de cuidado. “O home care proporciona conforto, segurança e bem-estar emocional. A presença da família fortalece o suporte afetivo e evita riscos como infecções hospitalares”, afirma. Segundo ele, a personalização do atendimento e o acompanhamento contínuo de fisioterapia e reabilitação ajudam a manter a qualidade de vida e a autonomia do paciente.