Exposições, Contação de História e Xadrez movimentam a biblioteca

A Biblioteca Municipal Prof. Nelson Foot (BNF) oferece neste sábado (7) diversas opções de cultura e lazer gratuitas para a população de Jundiaí e Região. A partir das 10h, com a abertura da exposição “Natureza”, da artista plástica Yolanda Gnecco (Yogne), no Espaço Sonia Cintra.

Também às 10h, crianças e adultos poderão acompanhar na Arena da BNF, a contação de história “Não é pro teu bico – histórias de galo e galinhas”, com os atores da Cia. Horizonte de Artes apresentando duas livres inspirações a partir de histórias consagradas do universo infantil: “A Galinha Ruiva” e “Galo, galo, não me calo”, performance que conta também com músicas e brincadeiras.

Interessados em aprender ou até mesmo melhorar sua performance como jogador de Xadrez poderão acompanhar a Oficina “Xadrez para Todos” com orientação do professor Iliandro Oliveira, que apresenta aos participantes as técnicas desse tradicional jogo de tabuleiro.