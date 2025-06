Eloy Chaves e Maringá recebem equipes de vacinação

Equipes da Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS) percorrerão neste sábado (7) ruas das regiões dos bairros Maringá e Eloy Chaves para dar continuidade à estratégia de vacinação casa a casa em áreas rurais contra a Febre Amarela. Nesta semana, a cidade recebeu a confirmação de um caso positivo da doença em humanos.

Além da aplicação das doses, os moradores serão orientados sobre os cuidados preventivos, porém é importante focar que a Febre Amarela não é transmitida pelos macacos. Nas áreas urbanas, o vírus é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, vetor também da dengue, zika e chikungunya, e no ciclo silvestre envolve os mosquitos Haemagogus e Sabethes, comuns em áreas de mata.

“Desde janeiro, estamos agindo intensamente, inclusive com essa ação extramuros, que leva informação, avalia as carteiras de vacinação e disponibiliza as doses para os moradores de regiões com maior risco. A Febre Amarela é uma doença grave, e para contenção dos casos é fundamental que a população esteja imunizada”, ressalta a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Flávia Pagliarde Cerezer.