Chuva e frio marcarão o fim de semana em Jundiaí

Com a chegada de mais uma frente fria, a segunda do ano, os jundiaienses já vêm provando o início de uma nova queda de temperatura na cidade. Ontem (5), Jundiaí teve bastante chuva em alguns pontos, com registro até de queda de granizo. E, pelo próximos dias, a tendência é de mais chuva e frio, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Hoje (6), já choveu um pouco em algumas regiões da cidade, mas, segundo o Inmet, a temperatura ficará amena, entre 15°C e 22°C. Neste sábado (7), as temperaturas ficarão entre 13°C e 25°C, com presença de muitas nuvens. Já no domingo (8), as temperaturas previstas são as mesmas de sábado, mas com possibilidade de pancadas fortes de chuva. Na segunda-feira (9), o tempo muda. A previsão ainda indica chuva e a mínima será de 11°C, com máxima de 19°C. Para a terça-feira (10), enquanto a temperatura máxima deve continuar em 19°C, a mínima deve cair mais um pouco, para 9°C, mas a chance de chuva diminui.

Segundo o Climatempo, essa nova onda de frio deve se estender até o dia 14 de junho no país. A partir deste domingo a entrada de uma massa de ar polar será mais forte no continente, provocando a queda mais acentuada nas temperaturas. Esta onda de frio tem características um pouco diferentes da primeira registrada no país na última semana de maio. O ar frio abrange uma área um pouco menor e não será tão intenso como na primeira onda registrada, porém, em termos de duração, esta será um pouco maior.