Acessível: sábado tem vacinação em quatro pontos de Jundiaí

Jundiaí terá quatro pontos de vacinação, neste sábado (7), para aplicação das doses contra Influenza (gripe) e para a atualização de carteirinhas de crianças, adolescentes, adultos e idosos.

A ação integra a estratégia da prefeitura para oportunizar que as pessoas recebam os imunizantes disponíveis. “Estamos atuando em várias frentes para atualizar as carteirinhas e para alavancar a vacinação contra a gripe, disponível para a população a partir de seis meses. A dose ainda não foi recebida por 50% do público-alvo, o que é preocupante. A cidade registra avanço nos casos de síndromes gripais e precisamos estar conscientes de que apenas conseguiremos reduzir as internações com a vacinação”, alerta a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carolina de Azevedo.

Confira os locais e horários: