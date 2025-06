Hospital São Vicente dá mais um passo em prol da atenção ao idoso

Com o objetivo de oferecer um atendimento cada vez mais humanizado e seguro aos pacientes com mais de 60 anos, o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) implantou a Comissão do Hospital Amigo do Idoso. Formada por uma equipe multidisciplinar, a comissão será responsável por implementar práticas que garantam a segurança dos pacientes idosos durante a internação, além de discutir e desenvolver novos projetos que facilitem a assistência, promovam o bem-estar e minimizem riscos. A iniciativa reforça o compromisso do HSV com um cuidado especializado e acolhedor para esse público.

O grupo conta com a participação de representantes do Time de Trabalho de Humanização; Departamento da Qualidade; Medicina Geriátrica; Psicologia; Serviço Social; Enfermagem; Farmácia; Nutrição; Fisioterapia e Fonoaudiologia, além da Universidade Coorporativa. Atualmente a comissão está envolvida em dois grandes projetos. O primeiro deles é o programa Hospital Seguro para Pessoa Idosa (PROADI-SUS - HCOR), implantado em 2023, que tem como principal objetivo reduzir complicações e o declínio funcional em idosos hospitalizados.

“Por meio de ações preventivas, buscamos evitar quedas, lesões por pressão, desnutrição, broncoaspiração, iatrogenia medicamentosa e outras intercorrências comuns nesse grupo de pacientes. O projeto é desenvolvido na Enfermaria 1, setor preferencialmente destinado à internação de idosos, com reuniões regulares às terças e sextas-feiras”, explica o enfermeiro da qualidade, Rennan Vecchi Fernandes da Silva Pavan.