Prevenção de síndromes gripais em idosos 

As síndromes gripais e respiratórias representam uma ameaça significativa à saúde da população idosa. Com o avançar da idade, o sistema imunológico tende a se enfraquecer, tornando os idosos mais suscetíveis a infecções respiratórias, como gripes, resfriados, bronquites e pneumonias. Além disso, doenças pré-existentes como diabetes, hipertensão, doenças cardíacas e pulmonares crônicas aumentam o risco de complicações. Por isso, o cuidado com a prevenção, o diagnóstico precoce e o manejo adequado no ambiente domiciliar são essenciais para preservar a saúde e a qualidade de vida dos idosos.

E quais são os fatores de risco para idosos?

* Imunossenescência: Redução natural da resposta imunológica com o envelhecimento.

* Doenças crônicas: Condições como DPOC, insuficiência cardíaca e diabetes agravam os quadros respiratórios.

* Mobilidade reduzida: Pode dificultar o acesso a serviços médicos e a realização de exercícios.

* Desnutrição: Compromete o sistema imune e agrava o prognóstico das infecções.

Medidas Preventivas no Ambiente Domiciliar:

1. Vacinação Atualizada

* Vacina contra a gripe (Influenza): Deve ser administrada anualmente, preferencialmente antes do inverno.

* Vacina pneumocócica: Protege contra pneumonia, meningite e outras infecções. Recomendada para idosos e pessoas com comorbidades.

* Vacina contra covid-19: Deve-se manter o esquema completo e as doses de reforço conforme o calendário oficial.

Além disso, é preciso tomar cuidado com higiene pessoal e do ambiente, mantendo portas e janelas abertas, além de evitar contato com pessoas gripadas. Maçanetas, controles remotos e celulares devem ser higienizados. A dieta tem de ser equilibrada e pode haver necessidade de suplementação de Vitamina D. É importante manter a hidratação ao longo do dia.

O idoso deve fazer exercícios físicos orientados, mesmo em casa. Em períodos de maior circulação viral (outono/inverno) ou em presença de visitantes gripados, o uso de máscara ainda é uma medida útil, principalmente para idosos com comorbidades, além de evitar sempre as aglomerações.

Em caso de gripe é preciso de repouso e conforto, alimentação e hidratação adequadas, evitar automedicação e monitoramento dos sinais vitais: aferir temperatura, frequência respiratória e oxigenação (com oxímetro) podem ajudar a detectar agravamentos.

Quando buscar atendimento médico imediato? Piora súbita da falta de ar, febre persistente por mais de 48 horas, diminuição do nível de consciência, lábios ou extremidades arroxeadas e dor torácica intensa. A hospitalização precoce pode ser determinante na recuperação de quadros mais graves.

A prevenção das síndromes gripais e respiratórias em idosos começa dentro de casa, com medidas simples, porém eficazes, que envolvem higiene, vacinação, alimentação saudável, exercícios, monitoramento de sintomas e cuidados com o ambiente. O envolvimento de familiares, cuidadores e profissionais de saúde é essencial para garantir uma resposta rápida aos primeiros sinais de agravamento. Proteger os idosos é uma responsabilidade coletiva, e investir em prevenção é o caminho mais seguro e eficaz para preservar vidas.

Edvaldo de Toledo é empresário, enfermeiro, especialista em Gerontologia e Geriatria, Criador da Cuidare e Diretor de Saúde do Município de Pedra Bela

