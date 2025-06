Plantio de mudas marca ação Dia do Meio Ambiente na EMEB Brígida

Em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, a EMEB Brígida Gatto Rodrigues, localizada no Jardim Bonfiglioli, promoveu nesta quarta-feira uma ação educativa de plantio com a participação das crianças, familiares e educadores. A atividade integra o projeto Escola Verde, uma parceria entre a Unidade de Gestão de Educação (UGE) e o Jardim Botânico de Jundiaí, que faz parte do Departamento de Parques, Jardins e Praças da Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (UGISP).

A iniciativa consiste no plantio de mudas de espécies nativas, presentes no acervo do Jardim Botânico, em escolas da rede municipal. A proposta vai além do plantio: busca transformar as áreas escolares em espaços vivos de aprendizagem e fomentar o cuidado ambiental entre as crianças e toda a comunidade escolar.

De acordo com Marina Formis de Oliveira, supervisora de Sustentabilidade da UGE, o Escola Verde integra as ações ambientais do programa Escola da Gente. “O plantio de árvores funciona como um laboratório vivo para que as crianças possam observar a natureza de perto e articular esse conhecimento aos saberes curriculares e pedagógicos”, explicou.