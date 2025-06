Operação derruba barricada e apreende drogas e carros em Jundiaí

Uma barricada montada por traficantes na Vila Ana, em Jundiaí, foi retirada nesta quinta-feira (5), durante operação policial conjunta, entre policiais militares de Jundiaí e também do Batalhão de Ações Especiais (Baep), de Campinas, e guardas municipais. A ação também teve participação do Departamento de Trânsito, Fiscalização do Comércio e colega de lixo. Um homem foi preso, três carros foram apreendidos e grande quantidade de drogas foi apreendida.

PMs em patrulhamento se depararam com uma barricada, montada para impedir que viaturas policiais chegassem com facilidade e rapidez até os traficantes. Diante disso, foi montada uma operação conjunta para a remoção da barreira e varredura pelo bairro, atrás de drogas, armas e criminosos.

Um homem procurado pela Justiça foi capturado e três carros foram apreendidos - também foram aplicados 19 autos de infração de trânsito.