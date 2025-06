Comércio prevê faturamento de R$ 4,4 bilhões no dia dos namorados

O Dia dos Namorados promete movimentar o comércio de Jundiaí e região. Segundo estimativa do Sincomercio e da FecomercioSP, os cinco segmentos mais afetados pela data devem crescer 4,4% em faturamento em junho, somando R$ 4,4 bilhões, ou seja, R$ 184,4 milhões a mais que no mesmo período do ano passado.

Um dos setores mais tradicionais nesta época, o mercado de flores também está aquecido. O Ceaflor, centro atacadista em Holambra que também abastece a região de Jundiaí, projeta aumento de 6% a 8% nas vendas neste ano. As rosas vermelhas cortadas para buquê e as orquídeas continuam sendo as favoritas. Acompanhando a tendência, itens como pelúcias, balões, chocolates e cestas com vinho reforçam a composição dos presentes.

Entretanto, o cenário de flores também sente os efeitos do mercado global. Como junho marca o início do inverno, há uma queda de 30% na oferta de flores no Brasil. Para atender à demanda, importadores recorreram às rosas da Colômbia e do Equador, cotadas em dólar o que encarece o preço final e limita o acesso para muitos consumidores.