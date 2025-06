Vacina contra herpes zoster pode ajudar a prevenir Alzheimer

Resultados promissores divulgados nos últimos meses têm despertado interesse da comunidade médica e científica. Estudos realizados em diversos países sugerem que a vacinação contra o herpes zoster - infecção causada pela reativação do vírus varicela-zoster, o mesmo da catapora - pode reduzir o risco de demência, incluindo a doença de Alzheimer.

Os resultados, ainda que preliminares, mostram consistência entre diferentes populações e metodologias. Na Austrália, um estudo observacional com mais de 100 mil participantes, baseado em uma política de vacinação por faixa etária, identificou uma redução de quase 30% no risco de demência entre os vacinados com Zostavax¹. No País de Gales, uma análise envolvendo cerca de 280 mil indivíduos também avaliou o impacto da mesma vacina e encontrou uma redução de 20% no risco de demência entre aqueles que receberam a vacinação.

Já nos Estados Unidos, um estudo com mais de 100 mil participantes comparou diferentes imunizantes - o mais recente Shingrix, o Zostavax e vacinas não especificadas contra outras doenças - e identificou uma diferença de até 17% na proteção contra demência³. Ainda não é possível afirmar qual vacina seria mais eficaz nesse contexto. Outro estudo norte-americano apontou a relação em um universo de mais de 20 mil adultos mais velhos, mostrando que aqueles que receberam a vacina Zostavax contra o herpes zoster tinham 21% menos chance de desenvolver demência?.