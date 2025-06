Paulista vence amistoso contra a Ponte Preta com gol de reforço

O Paulista venceu a Ponte Preta pelo segundo jogo-treino em preparação para a Copa Paulista de 2025. O jogo aconteceu na manhã de hoje (5), em Campinas, e terminou em 3 a 1 para o Galo, com gols de Gustavo Índio - reforço para a competição -, Christopher e Guilherme Givigi.

O técnico Fausto Dias aproveitou a atividade para rodar todo o elenco nos dois tempos de 40 minutos, com os titulares na primeira etapa - finalizada em 1 a 1 - e com os reservas no segundo tempo, terminado em 2 a 0 para o Galo.

Esse foi o segundo amistoso que o Galo disputou antes da estreia na Copa Paulista. O primeiro aconteceu no Estádio Dr. Jayme Cintra, quando o time jundiaiense foi derrotado pelo São José - que também disputará a competição esse mês -, por 2 a 0.