Educação estadual promove competição de interpretação textual

Na Olisp, os alunos serão desafiados a resolver questões ligadas à compreensão de diferentes linguagens e gêneros textuais. O nível de dificuldade de cada item varia de acordo com o ano ou série do aluno. O regulamento completo está publicado no site da olimpíada: https://olimpiadassp.educacao.sp.gov.br/olisp .

Assim como na Olimpíada de Matemática do Estado de São Paulo (Omasp), a proposta é premiar com medalhas — de ouro, prata e bronze — 5% dos estudantes com as melhores notas de todos os municípios paulistas matriculados em escolas de tempo parcial e integral.

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) quer reconhecer e premiar estudantes da rede com bom nível de competência leitora e habilidades em interpretação de texto. Para isso, organiza, para os dias 25, 26 e 27 de agosto, a primeira edição da nova Olimpíada Interpreta SP (Olisp). A competição é aberta a estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio.

Os estudantes serão classificados por município ou região (no caso de São Paulo, Guarulhos e Campinas). Além dos alunos, professores, escolas e diretorias também serão premiadas. O “troféu olímpico” será entregue às diretorias regionais de ensino que atingirem 90% ou mais de participação de alunos.

“Em 2024 a Seduc-SP iniciou um projeto com o objetivo de enaltecer a conquista dos estudantes em todo estado. Temos um ciclo da matemática no primeiro semestre, com a Omasp, e outro ciclo da língua portuguesa, no segundo semestre, que, em 2025, será feito com a Olimpíada Interpreta São Paulo para estimular nossos estudantes com desafios de interpretação. Os dois ciclos têm uma grande força de engajamento, o que gera estímulos espalhados por todos os municípios, e é a partir dessa energia inicial que queremos fomentar uma cultura de olimpíadas científicas em São Paulo”, diz o coordenador do projeto, Roberto Serra Campos Júnior.

Pré-seleção: Prova Paulista 2º bimestre

Serão selecionados para a Fase II da Olisp 30% dos estudantes, de acordo com o ano/série e o município, que tiveram as maiores pontuações nas questões de língua portuguesa na Prova Paulista do 2º bimestre, que será aplicada entre os dias 9 e 18 de junho. A divulgação dos classificados para a Fase II está prevista para acontecer em até dez dias úteis após o fim da última aplicação da Prova Paulista. As cerimônias com entrega das medalhas estão agendadas para novembro.